Binotto na moeilijke jubileumrace: ‘We hebben nog geen verklaring voor onze problemen’

Ferrari’s jubileumrace op Mugello werd er één om snel te vergeten. Door het grote aantal uitvallers pakte Ferrari voor de eerste keer sinds Spanje punten, maar echt blij waren de coureurs er niet mee. Binotto snapt niet waarom Ferrari zoveel snelheid tekort kwam.

Charles Leclerc lag derde na bocht één, maar werd na een aantal rondes ingehaald door Lance Stroll, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez. Uiteindelijk werd Leclerc achtste en Vettel tiende. Na afloop wist Mattia Binotto niet precies waarom Ferrari zoveel snelheid tekort kwam.

“We moeten eerst begrijpen wat er mis is met deze auto. We hebben nog geen verklaring voor onze problemen. We hadden last van snel slijtende banden en dat is iets wat we niet snel gaan oplossen met dit project”, zegt Mattia Binotto tegen Sky Sport Italia.

“We hebben een paar kleine updates gepland staan voor de volgende race, maar die gaan niet een enorm verschil maken. We werken hard om het basisproject, zeker met het oog op volgend jaar, op orde te krijgen”, aldus de teambaas van Ferrari.

Ferrari zakt steeds verder weg. In het begin van het seizoen kon Charles Leclerc nog incidenteel meevechten voor het podium, maar nu moeten de coureurs blij zijn met punten. “Het verschil is dat onze tegenstanders elke race upgrades mee kunnen nemen. Bij ons is de basis van de auto het probleem. Dat heeft tijd nodig. Het komt niet goed met een paar kleine updates”, zegt Binotto.

