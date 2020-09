FIA onderzoekt politiek geladen shirt Hamilton

Lewis Hamilton droeg voor en na de race een shirt met een tekst gericht aan de Amerikaanse politie. De FIA is hier niet blij mee en onderzoekt het nu.

Lewis Hamilton heeft het hele seizoen actie gevoerd voor de Black Lives Matter–beweging. Bij het volkslied voorafgaand aan de race knielt de Brit en heeft hij een shirt met de tekst Black Lives Matter aan.

Afgelopen zondag had Lewis Hamilton een ander shirt aan met de tekst: ‘Arrest the cops who killed Breonna Taylor’. Deze actie wordt door de FIA gezien als een potentieel politiek statement. De FIA verbiedt politieke statements.

De FIA kan hem een straf geven als ze van mening zijn dat het politiek statement is.

