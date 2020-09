Wolff weerspreekt verkoop Mercedes F1 aan Ineos: ‘Niks van waar’

Teambaas Toto Wolff heeft ontkend dat Mercedes haar Formule 1-renstal aan sponsor Ineos wil verkopen. Volgens Wolff blijft het kampioenschapsteam gewoon eigendom van Mercedes.

Dat stelt hij in reactie op berichten die afgelopen weekend opdoken, met de Britse Daily Mail die op basis van bronnen rapporteerde dat chemieconcern Ineos voor een bedrag van 755 miljoen euro een meerderheidsbelang van zeventig procent in het team zou willen nemen.

“Ineos is een goede partner van ons. We werken goed samen, maar alles dat verder gaat dan dat, is speculatie”, reageert Wolff. “Daimler”, zo doelt hij op de eigenaar van Mercedes, “heeft geen intentie het team te verkopen, en Ineos heeft geen intentie om er een meerderheidsbelang in te nemen.”

Volgens Wolff – die benadrukt zijn eigen belang van dertig procent evenmin te willen verkopen – is het gerucht rondom de verkoop een voorbeeld van ‘een verhaal dat mensen uit losse stukjes bij elkaar puzzelen, maar waar uiteindelijk niks van waar is’.

De toekomst van het zo succesvolle team – sinds 2014 goed voor zes rijders- en constructeurstitels op rij – staat dan ook buiten kijf: “Dit is het Mercedes AMG Formule 1-team en dat blijft ook zo”, besluit Wolff.

