‘Geen commentaar’ van Mercedes op geruchten verkoop team voor 755 miljoen euro

Mercedes wenst niet in te gaan op geruchten dat partner Ineos bezig zou zijn met een overname van het kampioenschapsteam waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor rijden. Ineos zou naar verluidt 755 miljoen euro willen betalen voor een meerderheidsbelang van zeventig procent in het team.

De totale waarde van de renstal zou daarmee overigens op iets boven de 1,07 miljard euro liggen, met Mercedes dat volgens de berichtgeving dertig procent van het team in handen zou willen houden.

Het bericht dat chemieconcern Ineos van zins zou zijn zeventig procent van de aandelen te kopen, is afkomstig van de Daily Mail. Het Britse dagblad beroept zich op een tweetal bronnen – waarvan Eddie Jordan, de voormalige eigenaar van het Jordan-team, er één is.

Geruchten over een exit van Mercedes als volwaardig Formule 1-constructeur zijn niet nieuw en zingen al jaren rond. Tegenover de Daily Mail stelt Jordan dat de verkoop van een meerderheidsbelang ‘een mooie uitweg is voor Mercedes’. Dit ook omdat het team volgens hem gewoon vanuit de huidige bases in Brackley en Brixworth zou blijven werken.

Lees ook: Onthuld: Zoveel betaalde Mercedes voor zijn F1-team

Volgens Jordan zou Mercedes op een verkoop zinnen omdat het inmiddels alles gewonnen heeft wat er te winnen valt in de Formule 1. Ineos is daarbij een logische partij omdat het al sponsor van Mercedes is en een technisch partnerschap met het team heeft. Geld is er ook genoeg: eigenaar Sir Jim Ratfcliffe is meer dan 15 miljard euro waard, Ineos zelf heeft een omzet van 70 miljard euro.

Ineos richt zich al enkele jaren vol op de sport. Zo is het eigenaar van een wielerploeg, een zeilteam in de America’s Cup en – sinds augustus vorig jaar – van de Franse voetbalclub Nice. “Het Mercedes-team wordt overgenomen door Sir Jim Ratcliffe en Ineos”, kent Jordan geen twijfel. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, doet volgens hem dan een stap opzij en wordt adviseur van de renstal.

Lees ook: Toto Wolff blijft bij Mercedes in 2021

Namens Mercedes laat een woordvoerder de Daily Mail weten ‘niet op geruchten en speculatie in te gaan’. Mercedes heeft recentelijk het Concorde Verdrag getekend voor deelname aan de Formule 1 tot en met 2025, maar dat sluit een verkoop niet uit. Opvallend is ook dat Ola Källenius, CEO van Mercedes-eigenaar Daimler, de Formule 1 in april ‘nog altijd heel aantrekkelijk’ noemde in Autocar.