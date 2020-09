Toto Wolff blijft bij Mercedes in 2021

Er was wat onduidelijkheid over wat Toto Wolff zou gaan doen, maar nu heeft hij aan de Evening Standard bevestigd dat hij bij Mercedes blijft in 2021.

Dat Toto Wolff zou blijven, was lange tijd niet heel zeker. De banden met de Daimler-topman Ola Källenius zouden naar verluidt niet al te goed zijn. Er gingen geruchten rond dat de Oostenrijker wilde vertrekken, maar nu heeft de Oostenrijker een einde gemaakt aan alle geruchten.

Lees ook: 2000 man sterk maar niemand bij Mercedes spotte gesloten pits, Toto Wolff legt uit waarom

“Ik hou van het team en dit is mijn plaats”, zegt Toto Wolff in gesprek met de Evening Standard. “Acht jaar als teambaas eist je tol en dan denk je erover na. Het is belangrijk om de juiste beslissing te nemen voor mijn familie en mezelf”, aldus de Oostenrijker.

De teambaas is wel mysterieus over de invulling van zijn rol. “Ik kan je garanderen dat ik verbonden blijf bij het team in wat voor rol dan ook”, zegt Wolff.

Lees ook: Bottas: ‘Begrijp zelf ook niet helemaal wat er vandaag allemaal gebeurde’