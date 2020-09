Bottas: ‘Begrijp zelf ook niet helemaal wat er vandaag allemaal gebeurde’

Een dag om te vergeten, dat was de zondag op Monza voor Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur kwam totaal niet in het stuk voor en finishte kleurloos als vijfde.

Bottas begon zijn dag al niet best: hij kletterde in zijn rondje naar de grid over de kerbs. Een slordige fout, en de race verliep daarna niet veel beter. Zijn start en openingsronde waren zelfs zo slecht – hij kukelde van de tweede naar de zesde plek – dat hij dacht dat hij een lekke band had.

Dat bleek niet zo te zijn, maar de Fin reed alsnog rond of zijn Mercedes mank was. Hij moest zijn motor ook koelen van zijn team en wist geen vuist te maken. Bij de herstart lag hij achtste. Twee plekken kreeg hij cadeau, omdat teamgenoot Lewis Hamilton en Antonio Giovinazzi een straf moesten inlossen. De enige coureur die hij zelf passeerde, was landgenoot Kimi Räikkönen.

“Ik kon mensen gewoon niet goed volgen”, vertelt Bottas na afloop aan Sky Sports F1. Ook omdat de motor oververhit raakte, dus. “Ik moest dat continu managen, dus het was veel lift and coast.” Op het eind ging het wel beter, zegt Bottas. Maar toen was het meeste kwaad al geschied. Dat was het namelijk eigenlijk bij de start al. “Ik weet niet precies wat daar gebeurde.”

“De start was slecht en daarna maakte ik nog contact met iemand in bocht één. De auto voelde ook raar in de eerste ronde. Vandaar dat ik dacht een lekke band te hebben. Al loste dat zich vanzelf op.” Net zo raadselachtig, zegt hij, is ‘hoe die andere auto’s voor ons terechtkwamen’. “Ik begrijp eigenlijk niet precies wat er vandaag allemaal gebeurd is.”

