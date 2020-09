Wolff ontkent ‘voortrekken’ Hamilton: ‘Stellen geen coureur boven de ander’

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent dat het team Lewis Hamilton zou voortrekken. Hij zegt dit naar aanleiding van de uitspraken van Red Bull-teambaas Christian Horner, die stelde dat het ‘duidelijk is dat Mercedes Hamilton voortrekt’.

Horner beweerde dat er genoeg dingen zijn waaraan men kan zien dat Mercedes Hamilton zou voortrekken. “Het is duidelijk dat Mercedes Hamilton voortrekt. Je ziet het aan de strategie, hoe ze de auto’s positioneren, en ga zo maar door”, zei hij tegen ESPNF1. Wolff ontkent echter dat Mercedes hem zou voortrekken.

Lees ook: Horner: ‘Mercedes trekt Hamilton voor, dat is wel duidelijk’

“We stellen geen enkele coureur boven de andere coureur”, zegt Wolff. “We hebben het altijd volledig open, transparant en eerlijk gespeeld en zo zullen we ook doorgaan.”

Eén van de voorbeelden die Horner aanhaalde was de strategie van Mercedes in Spa. “Waarom heeft Mercedes Bottas vorig week in Spa bijvoorbeeld ook niet op een tweestopper gezet?”, vroeg Horner zich af. “Dat had hem namelijk de kans gegeven de race te winnen.” Wolff vroeg daarop juist aan Horner dezelfde vraag.

Lees ook: Preview: Mercedes feest vrolijk door, Verstappen vs de rest om P3 op razendsnel Monza

“Ik heb hierover met hem gesproken”, zegt Wolff. “Hij zei: ‘Waarom hebben jullie Valtteri op een tweestopper gezet?’ Ik antwoordde daarop dat als we hadden geweten dat de tweestopper sneller was, dat we ook Lewis op die tweestopper hadden gezet. Achteraf gezien was de tweestopper beter geweest, maar we wilden onze positie ten opzichte van Verstappen niet verliezen omdat het niet duidelijk was of we Max op de baan zouden verslaan.”

“Ik heb toen tegen hem gezegd: ‘Waarom hebben jullie Verstappen niet op de tweestopper gezet, jullie hadden ons kunnen verslaan?’ Hij antwoordde: ‘We waren er niet zeker van of hij Ricciardo wel kon inhalen.’ Maar hallo, daar ga je al, dat is exact dezelfde situatie”, besluit Wolff.