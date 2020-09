Preview: Mercedes feest vrolijk door, Verstappen vs de rest om P3 op razendsnel Monza

‘Geen party mode, alsnog feest’. Zo vatte Mercedes-teambaas Toto Wolff de verhoudingen na de kwalificatie samen. De Grand Prix van Italië lijkt een simpele prooi voor veelvraat Mercedes. Op Monza wordt het pas spannend in de middenmoot – al begint die al vanaf plek drie. Kan Max Verstappen zich daar van de vijfde startplaats naartoe knokken, of krijgen we een verrassing op het podium?

“Ik weet niet of Red Bull nu nog zo blij is met dit verbod op de party mode”, deelde zelfs de altijd zo correcte Valtteri Bottas een verbaal tikje uit aan rivaal Red Bull – volgens Mercedes dé aanjager achter de nieuwe motorrestricties die vanaf dit weekend gelden. “Ze wilden ons afremmen, maar het team heeft er geweldig op ingespeeld”, aldus Lewis Hamilton tegenover Sky Sports F1.

Als Red Bull had gedacht dat het inperken van de engine modes de grote gelijkmaker zou zijn, dan kwam het bedrogen uit: over het rondje Monza van nog geen 1 minuut 20, was polesitter Hamilton liefst negen tienden sneller dan Verstappen. “In de race zullen we nog sneller zijn”, waarschuwde Wolff al. Dat het zondag (weer) een tweestrijd wordt, hoeft niemand te betwisten.

Met Hamilton op pole, ben je geneigd hem gelijk als winnaar in te vullen. Zeker als het Bottas niet lukt er bij de start langs te schieten. Qua race pace troeft Hamilton de Fin doorgaans af, qua strategie valt bij Mercedes geen variatie te verwachten. Wint Hamilton, dan komt de teller op 90 zeges – eentje minder dan Michael Schumachers recordaantal.

Lees ook: Hamilton verovert poleposition in chaotische kwalificatie, Verstappen vijfde

(tekst loopt door onder de foto)



De strijd om P3

Spannender dan de strijd om de zege, in elk geval op papier, is die om de derde plek. Bij aanvang van de race in handen van Carlos Sainz, in de kwalificatie in zijn McLaren best of the rest achter het Mercedes-duo. Of hij die derde positie 53 ronden kan vasthouden? “De race pace leek daar vrijdag niet goed genoeg voor”, heeft de Spanjaard er zelf een hard hoofd in.

Lees ook: Sainz verrast met P3: ‘Moest er echt voor gaan’

Renaults Daniel Ricciardo, zevende op de grid, twijfelt er niet aan dat de volgorde aan de finish ‘anders is dan bij de start’. “Alles ligt nog open”, vertelde hij Ziggo Sport. “Van P3 naar plek negen, tien en misschien wel verder terug, scheelt het maar een paar tienden.” Met twee McLarens, twee Red Bulls, twee Racing Points een Renault én een Alpha Tauri in de top tien, kan het alle kanten op.

Hoe die strijd beslist gaat worden, is dan wel de vraag. Inhalen is op de hogesnelheidstempel immers geen sinecure, weet de als elfde startende Daniil Kvyat. “Je kan elkaar niet goed volgen met deze auto’s en ik verwacht niet dat het hier anders is.” Verstappen haalde dat laatst ook al aan tegenover Autosport: “En deze auto’s zijn eigenlijk ook te breed om mee in te halen.”

Lees ook: Ricciardo (zevende): ‘Valt nog veel te winnen in de race’

Verstappen niet happy

Over Verstappen gesproken, de Nederlander die de afgelopen weken een abonnement op ten minste de derde plaats leek te hebben, begint de race als vijfde. “De auto is niet goed genoeg”, sprak hij na de kwalificatie duidelijke taal in gesprek met de Nederlandse pers. Het is de pijnlijke uitkomst van een weinig hoopgevende optelsom: grip, motorvermogen en balans, Red Bull komt het allemaal te kort.

Verstappen denkt wel dat hij kans maakt op de laatste podiumplek (voor de duidelijkheid: ‘ik heb nooit gedacht hier met Mercedes te kunnen vechten’) maar verwacht een gevecht. “Het zit wel wat dichter bij elkaar in de buurt”, zegt hij over het clubje teams achter Mercedes, Red Bull dus incluis. “Over het algemeen is onze auto in de race echter best oké en doen we het ook goed qua strategie.”

Lees ook: Duidelijke taal van Verstappen: ‘De auto is gewoon niet goed genoeg’

(tekst loopt door onder de foto)



De start en strategie

Wat strategie betreft, is een éénstopper volgens bandenleverancier Pirelli de smaak van de dag. Beginnen op softs, en dan rond rondje 24 naar mediums. Optie twee is iets eerder stoppen en naar de hards overstappen. Of op mediums beginnen, al is dat voorrecht de coureurs buiten de top tien met vrije bandenkeuze voorbehouden. Een tweestopper is in theorie de langzaamste strategie.

Voor de race mogelijk in een strategisch steekspel verandert, is er natuurlijk de start nog. Die levert op Monza nogal eens sensatie op. Dankzij de Variante del Rettifilo, zoals de eerste chicane heet. Een echte bottleneck waar het ‘accordeon-effect’, het in elkaar schuiven van het veld, gevaarlijke vormen kan aannemen. En dat zich bij de tweede ‘Variante’ kan herhalen. Maar wie niet waagt, wie niet wint.

En verder…

… Is het voorzichtig zijn met de remmen, met remmenfabrikant Brembo die aanhaalt dat Monza op dat vlak één van de zwaarste races van het jaar is. Dat is naast de banden iets extra’s om te sparen.

… Starten de Ferrari’s buiten de top tien. Geen verrassing na Spa, ook niet voor Charles Leclerc (13e) en Sebastian Vettel (17e). Monza is een nieuw hoofdstuk in dit steeds pijnlijker Italiaanse drama.

… Is het voorbarig op basis van Monza te oordelen over het party mode-verbod, zei Verstappen. “Het is een lastige baan om het effect ervan te zien. Laten we wachten tot we op een normaal circuit zijn.”

… Begint de Grand Prix van Italië zondagmiddag om 15:10 uur. De race is te zien bij Ziggo Sport en RTL Duitsland. Zet de tv op tijd aan, want het is vaak het kortste nummer van het jaar!

Lees ook: Woedende coureurs laten zich gaan op de radio tijdens kwalificatie-chaos