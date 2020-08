Dit zijn de regels die gelden vanaf Monza: één motorstand voor kwalificatie én race

Eén motorstand voor de kwalificatie én de race met uitzonderingen voor rondjes waarin er langzamer gereden wordt. En de inhaalknop blijft, zo melden Duitse media. Er zijn meer details bekend over hoe de FIA de party modes wil verbannen.

Het verbod op de kwalificatiestanden van motoren is dus uitgesteld tot Italië, dat betekent dat er op Spa nog op de huidige manier gekwalificeerd wordt. Inmiddels is wel duidelijk geworden hoe de regels voor motorstanden eruit komen te zien.

De te gebruiken instelling moet bij het begin van de kwalificatie worden geactiveerd en mag tot het einde van de race op zondag niet aangepast worden. Althans, niet tijdens vliegende rondes in de kwalificatie of tijdens de race. Deze motorstanden mogen elk weekend anders zijn, als Imola een andere stand vraagt dan Mugello, dan is dat toegestaan.

Er zijn ook uitzonderingen, zo weet AMuS. Eén stand voor alle situaties is niet realistisch. Voor de ronde naar de grid bijvoorbeeld mag er een andere instelling gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor rondjes achter de safety car, tijdens virtual safety car-situaties en de uitloopronde zodra de race is afgevlagd. Ook de outlap tijdens de kwalificatie valt onder de uitzonderingsregel, net als alle situaties in de kwalificatie waarbij op minder 80% van de snelste ronde gereden wordt.

En mocht er zich een situatie tijdens de race voordoen, waarbij het voor de levensduur van de motor beter is om een andere instelling te gebruiken, dan mag dat mits er meteen aanzienlijk langzamer gereden wordt. In dat geval moet de wedstrijdleiding en de FIA meteen ingelicht worden en mag er niet meer naar de originele stand teruggeschakeld worden.

Omdat er overlap zit in motoren, mogen de motoren van bijvoorbeeld Max Verstappen en Alex Albon in Monza nog van elkaar afwijken. Vanaf de derde motor in gebruik dienen in het Red Bull-voorbeeld alle Honda-motoren, dus ook die van Alpha Tauri, allemaal met dezelfde instelling te rijden.