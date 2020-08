FIA wil ‘party mode’ verbieden

De FIA wil de zogenaamde party mode volgend jaar gaan verbieden. Dat zeggen bronnen aan Racefans.

De party mode wordt door de motorfabrikanten gebruikt in met name het laatste gedeelte van de kwalificatie om meer vermogen te gebruiken voor een kortere periode om zo een betere startpositie te bemachtigen. Met name Mercedes wordt geroemd om hun kwalificatiemodus. “Zij kunnen meer uit hun kwalificatiemodus halen dan andere teams”, zegt Max Verstappen.

In de huidige reglementen is het nog toegestaan om een andere modus te gebruiken in de race dan tijdens de kwalificatie. Maar hier komt volgens Racefans dus een einde aan. De FIA wil dat de motorstanden hetzelfde zijn als in de race en wil dus de kwalificatiemodus per volgend jaar verbieden.

