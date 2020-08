Rusland mikt op 30.000 toeschouwers voor Grand Prix

De promotors van de Russische Grand Prix hopen in september de tribunes voor de helft te kunnen vullen met fans, waardoor er zo’n 30.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn. De ticketverkoop voor deze race wordt ‘langzaamaan hervat’ en hoewel de organisatie hoopt op de aanwezigheid van de fans, zullen er nog geen handtekeningensessies of een pit walk zijn.

Vooralsnog zijn er nog geen toeschouwers toegestaan bij de races om zo het risico op de verspreiding van het coronavirus te beperken. De Formule 1 hoopt nog ergens dit seizoen fans toe te kunnen laten en dat zou al bij de Toscaanse Grand Prix op Mugello kunnen zijn. De kans lijkt echter groter dat de eerste fans in Rusland toegelaten zullen worden aangezien zij weer actief tickets verkopen. De promotors van de Russische Grand Prix hopen zo’n 30.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen op 27 september op het Sochi Autodrom.

“We hebben drie maanden lang geen tickets verkocht”, zegt Alexey Titov, uitvoerend directeur van de Russische Grand Prix tegen Motorsport.com. “Nu wordt deze langzaam hervat, rekening houdend met de aankondiging van de regering dat de race zal plaatsvinden en met onze recente aankondiging van het entertainmentprogramma. Het is waarschijnlijk te voorbarig om te praten over het huidige aantal verkochte tickets. Maar het beeld over algemene beperkingen vanwege de situatie omtrent het coronavirus is duidelijker.”

“Op dit moment hebben we het over 50 procent van de totale capaciteit van het Olympisch Park, dat wil zeggen, onze tribunes en het Olympisch Park als geheel”, voegt Titov toe. “Dat betekent dat we niet meer dan maximaal 30.000 tot 32.000 fans zullen toelaten.”

Hoewel de fans dan wellicht toegelaten worden, hoeven ze nog niet te hopen op interactie met de coureurs. “Ja we zullen toeschouwers hebben, maar er zullen geen evenementen als de pit walk zijn. Er zullen geen handtekeningensessies zijn. Binnenkort zullen we zeker aankondigen hoe we dit onderdeel van het entertainmentprogramma zullen vervangen. We hebben al een aantal ideeën, we ronden de details af met de Formule 1, maar er zullen uiteraard vervangingen zijn. Vanuit dit oogpunt zal de race in Rusland niet veel anders zijn dan de andere races. Het enige verschil is dat de fans naar de tribunes kunnen komen en hun favoriete coureurs kunnen aanmoedigen”, aldus Titov.