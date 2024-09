Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin is van de Europese sanctielijst afgehaald. Na de Russische invasie van Oekraïne werd Mazepin door de Europese Unie op deze speciale lijst gezet. Zijn vader, oligarch Dmitry Mazepin, heeft immers nauwe banden met de Russische president, Vladimir Poetin. Deze week werd echter bekend dat Nikita van de sanctielijst is afgehaald.

Nikita Mazepin reed in 2021 één seizoen voor het team van Haas. De Russische coureur stond bekend om zijn matige prestaties en vele blunders op de baan. In aanloop naar het seizoen van 2022 werd hij, naar aanleiding van de Russische inval van Oekraïne, vervangen door Kevin Magnussen. Mazepin kwam ook op een sanctielijst terecht van de Europese Unie en had zodoende moeite zijn thuisland te verlaten.

Echter, de 25-jarige coureur is deze week door de Raad van de Europese Unie van de lijst geschrapt. Daardoor is hij vrij om Rusland te verlaten. Haas kreeg het op Zandvoort nog aan de stok met Uralkali, de belangrijkste sponsor van Nikita Mazepin. De Amerikaanse renstal was de mestgigant nog miljoenen euro’s verschuldigd. Uralkali legde beslag op al het materieel van Haas, waardoor het team genoodzaakt was om het geld direct over te maken.

