De toekomst van Alpine is nog altijd onzeker. De Franse renstal overweegt naar verluidt om een fusie aan te gaan met het Hitech Grand Prix-team, een prominente speler in de opleidingsklassen voor de Formule 1. Hierdoor is er weer een klein beetje hoop voor Nikita Mazepin om in de Formule 1 terug te keren.

Mazepin reed één seizoen in de Formule 1 als coureur van Haas. De uit Moskou afkomstige coureur pakte geen enkel punt in zijn tijd in de koningsklasse, en eindigde nooit hoger dan P14. Toch lijkt er een hele kleine kans dat zijn droom om weer terug te keren in de Formule 1 in vervulling gaat.

Mazepins vader, Dmitry Mazepin, is namelijk naar verluidt één van de investeerders van het Hitech-team. Het Duitse Auto, Motor und Sport claimt dat datzelfde team hoopt om via een fusie met Alpine toch de Formule 1 in te komen. Hitech werd eerder in 2023 afgewezen door de FIA om als elfde team op de grid plaats te nemen.

LEES OOK: Officieel: Hitech GP-teambaas Oliver Oakes moet het roer omgooien bij Alpine

Oliver Oakes, de nieuwe teambaas van Alpine, was mede-oprichter van Hitech GP. Het juniorteam is vanaf 2015 een prominente speler in de opleidingsklassen voor de Formule 1. Mazepin reed ook voor Hitech in de Formule 3 en Formule 2, voorafgaand aan zijn kortstondige carrière als Haas-coureur. De Rus rijdt momenteel in de Asian Le Mans Series.

Geen superlicentie

Als Mazepin inderdaad een kanshebber is voor een eventueel stoeltje bij Alpine in de toekomst, heeft de coureur nog wel één probleem. PlanetF1 meldt dat de Rus namelijk niet meer in het bezit is van een superlicentie, waardoor hij momenteel niet aan de Formule 1 mag deelnemen.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!