Hitech GP-teambaas Oliver Oakes verruilt de opleidingsklassen voor de Formule 1 en neemt de leiding bij het team van Alpine. Dat maakte de Franse renstal woensdag bekend. Oakes neemt het stokje over van Bruno Famin, die in aanloop naar de GP van België zijn ontslag aankondigde. De 36-jarige Brit is een ondernemer en oud-coureur en behaalde al meerdere successen in de raceklassen onder de Formule 1.

LEES OOK: Onrust binnen Alpine houdt aan, Bruno Famin stopt als teambaas

Na de zomerstop gaat Oliver Oakes officieel aan de slag bij Alpine. Hij wordt de jongste teambaas in de lange geschiedenis van het team. De Fransen hopen met de jonge Brit een ‘meer dynamische’ toekomst tegemoet te gaan. De eerste seizoenshelft was niet bepaald een succes te noemen – coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon verzamelden slechts elf WK-punten. Aan Oakes de taak om het team uit Enstone op sleeptouw te nemen.

LEES OOK: ‘Gefrustreerde’ Pierre Gasly verwacht meer van Alpine: ‘Moeten eens goed in de spiegel kijken’

Races winnen

“Ik ben verheugd dat we Oliver ‘Oli’ Oakes hebben kunnen aantrekken voor ons Formule 1-project”, laat Alpine-adviseur Flavio Briatore weten. “Hij is zeer getalenteerd en beschikt over de juiste kwaliteiten op het gebied van leiderschap en succes in de autosport. Ik kijk ernaar uit om nauw met hem samen te werken met een gezamenlijke focus op het klimmen in de rangorde en het winnen van races.”

“Ik ben Luca de Meo (CEO Renault, red.) en Flavio Briatore zeer dankbaar voor deze kans om van Alpine weer een competitieve organisatie te maken”, reageerde Oakes. “Het team heeft getalenteerde mensen en uitstekende middelen in huis, en ik ben ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken tijdens de rest van dit seizoen, maar ook op de langere termijn.”

Oliver Oakes stond aan de wieg van Hitech GP, een prominente speler in de opleidingsklassen voor de Formule 1. De Britse renstal werd in 2015 opgericht. Met Oakes aan het roer won Hitech in 2020 de titel in de Formule 3. Zelf heeft de nieuwe teambaas van Alpine ook een race-achtergrond, in 2005 werd hij wereldkampioen karten.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)