Ook een superhelden-livery bracht Alpine niet de bovennatuurlijke prestaties die het team zo hard nodig heeft. Tijdens de GP van België sprokkelde Esteban Ocon een aantal puntjes bij elkaar, maar Pierre Gasly betreurt opnieuw een teleurstellend weekend. De Fransman is nu al een paar weken de dupe van de slechte vorm van Alpine en roept het team dan ook op om ‘eens goed in de spiegel te kijken’.

LEES OOK: Alpine onthult speciale ‘Deadpool & Wolverine’ livery voor GP van België

“Ik ben helemaal niet blij”, zei Pierre Gasly na het Belgische nummer. “We hadden de hele middag motorproblemen, waardoor ik elke ronde zo’n zeven tienden verloor op de rechte stukken. Iets in de temperatuur van de motor zat niet goed, mijn stuur stond de hele race scheef en we hadden niet de juiste strategie”, somde de 28-jarige coureur even op. “We maken gewoon te veel fouten.”

Na een weinig verheffende kwalificatie startte Pierre Gasly de race in Spa op P12. Hij zakte hij een aantal plaatsen terug, maar dankzij de diskwalificatie van racewinnaar George Russell eindigde hij ‘slechts’ als dertiende. Het ongeluksgetal past goed bij de coureur uit Rouen, die in de vorige twee Grands Prix een DNS en een DNF noteerde.

‘Enorm teleurgesteld’

“De laatste drie weekenden zijn absoluut frustrerend geweest”, verzuchtte hij. “We zitten niet op het juiste niveau terwijl ik weet dat dit team veel beter kan. Het is tot nu toe een zwaar jaar geweest, we hebben pas iets van tien punten gescoord.” In werkelijkheid staat de teller op elf. Ter vergelijking, vorig jaar had Alpine na de GP van België al zevenenvijftig punten verzameld.

LEES OOK: Onrust binnen Alpine houdt aan, Bruno Famin stopt als teambaas

“Ik wil dat we veel beter presteren, dus ik denk dat het belangrijk is dat we ons hergroeperen en ervoor zorgen dat de tweede helft van het jaar beter is”, legde Pierre Gasly uit. “We moeten onszelf eens goed in de spiegel aankijken en bedenken wat we moeten verbeteren. Ik ben enorm teleurgesteld, wat er is zeker meer mogelijk.” Alpine zal moeten beginnen met het aanwijzen van een nieuwe leidinggevende; Bruno Famin maakte in aanloop naar het raceweekend in Spa bekend dat hij zijn taken als teambaas neerlegt.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)