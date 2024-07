Alpine komt met een speciale livery naar de Grand Prix van België, ter promotie van de nieuwe Marvel-film Deadpool & Wolverine. De A524 is voor de race op Spa voorzien van rode en gele accenten. Acteur Ryan Reynolds, die al enkele jaren het karakter van ‘Deadpool’ vertolkt, investeerde vorig jaar in het Franse Formule 1-team.

LEES OOK: Hollywood-acteurs nemen aandeel in F1-team van Alpine

De A524 is tijdens de Grand Prix van België onherkenbaar in zijn nieuwe rood-gele jasje. In de nieuwe kleurstelling heeft de auto meer weg van een Ferrari, al is dat voor sommigen misschien een verbetering. Het design is hoe dan ook opvallend, zeker met de knalgele klauwsporen op de achterzijde van de auto. De livery van Alpine promoot de nieuwe bioscoopfilm Deadpool & Wolverine, het derde deel in de succesvolle Deadpool-filmreeks.

Hollywood-acteur Ryan Reynolds heeft een hoofdrol in het laatste Marvel-nummer. De Canadees is tevens een belangrijke investeerder voor Alpine. Het is niet ongebruikelijk dat de Formule 1-teams worden gebruikt om grote films te promoten. Red Bull leende zich eerder voor blockbusters als Star Wars en Superman.

De Alpine A524 in zijn nieuwe Deadpool & Wolverine jasje (Alpine)

Hoofdrolspelers Hugh Jackman en Ryan Reynolds tijdens de première van Deadpool & Wolverine in New York (Getty Images)

Lees hier alles over de aankomende GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)