Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin baalt dat hij de afgelopen jaren niet heeft kunnen werken aan zijn racecarrière. Na de Russische inval van Oekraïne in 2022 werd hij door Haas de deur gewezen ten behoeve van Kevin Magnussen. Bovendien was het Mazepin niet toegestaan om Rusland te verlaten totdat de Europese rechtbank in september oordeelde dat hij van de sanctielijsten moest worden gehaald.

“Na twee lange jaren heeft de rechtbank eindelijk in mijn voordeel beslist,” schreef Nikita Mazepin onlangs op sociale media. “Natuurlijk ben ik opgetogen. Tegelijkertijd vraag ik me af waar het allemaal goed voor was. Op een cruciaal punt in mijn carrière werd mij een sanctie opgelegd, om vervolgens te horen dat het allemaal een gigantische vergissing was.”

LEES OOK: Nikita Mazepin van sanctielijst gehaald, voormalig F1-coureur vrij om Rusland te verlaten

‘Nieuwe levensfase’

De ex-coureur van Haas vond het bovendien moeilijk om te zien hoe de huidige generatie Formule 1-coureurs wel mocht doorgroeien in de sport. “Het was pijnlijk om de Formule 1 te zien evolueren en daar geen deel van uit te maken. Dat de rechter mij in het gelijk heeft gesteld, is mooi, maar dat neemt niet weg dat ik de afgelopen jaren nooit meer terugkrijg. Voor elke professionele atleet waren deze jaren essentieel geweest.”

Wat heeft de toekomst nu nog in petto voor de 25-jarige Rus? “Er breekt voor mij een nieuwe levensfase aan,” vervolgde Mazepin. “Mijn dromen zijn niet langer verbonden aan snelheid en trofeeën, maar aan het toepassen van mijn geest. Ik ga mijn opleiding afmaken, hard werken en goed voor mezelf zorgen,” besloot hij. Nikita Mazepin kwam tijdens zijn eerste en tevens laatste seizoen nooit verder dan de veertiende plek. Volgens experts had hij zijn stoeltje te danken aan hoofdsponsor Uralkali, het bedrijf van zijn vader.

Nikita Mazepin reed één seizoen met het Formule 1-team van Haas, alvorens hij in 2022 op de valreep werd ontslagen (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Classic Special van FORMULE 1 Magazine! Met daarin alles over vaderlandse autosporthelden uit de F1 én daarbuiten, aan de hand van historische verhalen en bijzondere interviews!