Naar verluidt is het Haas toegestaan om Nederland te verlaten en komende week af te reizen naar Monza. In aanloop naar de GP op Zandvoort legde oud-sponsor Uralkali beslag op de inboedel van Haas. De Amerikanen waren de Russische mestgigant immers nog sponsorgeld verschuldigd uit 2022. Haas zou het bedrag van twaalf miljoen euro inmiddels hebben overgemaakt, waardoor het team vrij is om ons land te verlaten.

LEES OOK: Ex-sponsor legt beslag op inboedel Haas, Formule 1-auto’s mogen het land niet uit

Het Italiaanse Formu1a.uno weet te melden dat Haas het bedrag vrijdag heeft overgemaakt naar Uralkali. De som van zo’n twaalf miljoen euro is het geld dat de oud-sponsor in 2022 overmaakte naar het Amerikaanse Formule 1-team. Haas verbrak destijds alle banden met Uralki naar aanleiding van de Russische inval van Oekraïne.

Donderdagavond kreeg het motorhome van Haas nog bezoek van gerechtsdeurwaarders. Op basis van een gerechtelijk bevel werden de bezittingen van Haas geïnventariseerd, waaronder de auto’s van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Op basis van een uitspraak van het Swiss Arbitration Center (SAC) moest Haas eerst het verschuldigde sponsorgeld overmaken, alvorens het team ons land mocht verlaten.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!