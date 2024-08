Hommeles bij Haas! De Amerikaanse renstal ligt al een tijdje overhoop met het Russische Uralkali, een oud-sponsor van het team. Na de Russische invasie van Oekraïne verscheurde Haas alle contracten met de mestgigant. Uralkali daagde het Formule 1-team voor de rechter om reeds betaald sponsorgeld terug te krijgen. Haas heeft nog geen geld kunnen overmaken, waardoor Uralkali nu beslag heeft gelegd op de Formule 1-bolides in Zandvoort.

Het motorhome van Haas kreeg donderdagavond bezoek van gerechtsdeurwaarders en de Nederlandse politie. Op basis van een gerechtelijk bevel zijn de bezittingen van Haas geïnventariseerd, waaronder de auto’s waarmee Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen dit weekend de Nederlandse Grand Prix moeten rijden. Het team mag wel gewoon gebruikmaken van alle benodigde materialen, maar de inboedel mag Nederland niet verlaten totdat de schuld bij Uralkali is afbetaald.

Sancties tegen Rusland

Haas zegt zelf dat de sancties tegen Rusland het lastig maken om geld over te boeken naar hun voormalige sponsor. Het team zou nu met behulp van een aantal advocaten willen bekijken hoe het de betaling zo snel mogelijk kan afhandelen. Naar aanleiding van een uitspraak van het Swiss Arbitration Center (SAC) is Haas hun oude sponsor zo’n twaalf miljoen euro verschuldigd. “Het is een gecompliceerd proces om nu geld over te maken”, reageerde teambaas Ayao Komatsu in een persconferentie. “Het kost meer tijd dan ik gehoopt had, maar we werken er hard aan om Uralkali zo snel mogelijk terug te betalen.”

