Het F1-team van Haas moet een forse schadevergoeding betalen aan de voormalige Russische sponsor Uralkali. Naar verluidt gaat het om een bedrag van zo’n twaalf miljoen euro. Dat heeft het Swiss Arbitration Center (SAC) geoordeeld,

Uralkali is een Russische kunstmestgigant, die tot het uitbreken van de Russische oorlog met Oekraïne begin 2022 sponsor was van de Russische coureur Nikita Mazepin en het team van Haas. Mazepin stond destijds bij de Amerikaanse renstal onder contract. Na de Russische inval besloot Haas meteen de overeenkomsten met zowel Mazepin als Uralkali te beëindigen.

Uralkali eiste echter compensatie ter hoogte van ruim twaalf miljoen euro voor de beëindigde sponsordeal via het Zwitserse rechtssysteem en werd donderdag door het arbitragehof in het gelijk gesteld. De tegenclaim van Haas met betrekking tot geleden imagoschade, ter hoogte van ruim acht miljoen euro, werd verworpen.

“We verwachten dat Haas zonder onnodige vertraging aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen”, meldt Uralkali in een officiële verklaring. Het geld zal worden ingezet, zo stelt het bedrijf, in verdere ontwikkeling en modernisering van haar productiefaciliteiten.

Overigens zou ook Mazepin overwegen een rechtszaak tegen Haas aan te spannen vanwege oneerlijk ontslag..

