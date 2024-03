Het management van de Russische coureur Nikita Mazepin gaat mogelijk een rechtszaak beginnen tegen het Formule 1-team van Haas. Een miljoenenclaim zal dan de inzet zijn. Dat is althans de verwachting van de manager van de Russische oud-coureur Vitaly Petrov. Het Europees gerechtshof bepaalde eerder deze week in hoger beroep dat Mazepin van de Russische sanctielijst gehaald moet worden.

Zijn vader, Dmitry Mazepin, is een Russische miljardair en een belangrijke bondgenoot van president Vladimir Putin. Nikita Mazepin werd in 2022 door onder andere de EU, het Verenigd Koninkrijk en Canada op een sanctielijst gezet. De coureur richtte toen We Compete as One op, een stichting die zich inzet voor atleten die slachtoffer zijn geworden van politieke omstandigheden. Mazepin kwam in 2021 uit voor Haas. In 2022 werd hij voor de eerste race vervangen door Kevin Magnussen naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

In reactie op de uitspraak van het Europees gerechtshof stelt Oksana Kosachenko, de manager van de voormalige Russische F1-coureur Vitaly Petrov,dat de 25-jarige Mazepin nu Haas moet gaan aanklagen wegens oneerlijk ontslag.

‘Dwingende eisen aan Haas’

“Ik denk dat een volgende volkomen logische stap zou zijn om dwingende eisen te stellen aan het Haas-team, dat zijn contracten met Mazepin eenzijdig heeft opgezegd”, aldus Kosachenko tegen de Russische krant Kommersant. Volgens haar moet Mazepin een schadevergoeding eisen voor morele schade en financiële compensatie voor ontbinding van zijn contract. Het kamp Mazepin heeft nog niet gereageerd op mogelijke gerechtelijke vervolgstappen.

Mazepin doet mee aan de Asian Le Mans Series, met races in de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië. Het is onduidelijk of hij van plan is om terug te keren in de F1. De FIA, stelt zich op het standpunt dat Russische en Wit-Russische coureurs onder neutrale vlag aan races kunnen deelnemen.

