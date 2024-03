Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin moet volgens het Europese gerechtshof van de Russische sanctielijst worden gehaald. De Russische coureur werd na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne op een sanctielijst gezet in verband met zijn vader, Dmitry. Mazepin ging in hoger beroep bij de EU en heeft nu zijn gelijk gekregen.

“De familieband met zijn vader is niet voldoende om hem te beschouwen als iemand die door gemeenschappelijke belangen verbonden is met zijn vader”, aldus de rechtbank. Nikita Mazepin hoeft daardoor niet op de sanctielijst te blijven staan. Zijn vader, Dmitry Mazepin, is een Russische miljardair en een belangrijke bondgenoot van president Vladimir Putin.

Nikita Mazepin werd in 2022 door onder andere de EU, het Verenigd Koninkrijk en Canada op een sanctielijst gezet. Hij richtte toen We Compete as One op, een stichting die zich inzet voor atleten die slachtoffer zijn geworden van politieke omstandigheden. In 2023 werden de maatregelen tegen de coureur enigszins verzacht toen het gerechtshof besloot dat hij voor motorsport-gerelateerde doeleinden de Europese Unie mocht bezoeken.

Formule 1-carrière

Nikita Mazepin kent een kortstondige carrière in de Formule 1. In 2021 werd hij geselecteerd door het team van Haas en kwam hij naast Mick Schumacher terecht. De Russische coureur maakte vanaf zijn debuut tijdens de GP van Bahrein een slechte indruk. Hij spinde zijn auto in het allereerste rondje. Mazepin zou daarna nog veel vaker de controle over zijn auto verliezen, wat hem de bijnaam Mazespin opleverde.

Mazepin moest ook in 2022 in actie komen voor het team van Haas. Echter, de Rus werd voor de eerste race al vervangen door Kevin Magnussen. De Amerikanen verscheurden zijn contract naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Ook hoofdsponsor Uralkali verdween van de auto.

