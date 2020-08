Verstappen waakt voor ‘onbekend’ Barcelona: ‘Benieuwd hoe banden zich houden in warmte’

Banden en warmte, het waren op Silverstone de meest gebruikte termen en dat zal op Circuit Catalunya het komende weekeinde niet anders zijn. Max Verstappen en Red Bull toonden zich in Engeland de sterkste in deze omstandigheden, het plan voor Barcelona is niet anders.

Na de eerste vier races tekende zich er een seizoen af dat louter door Mercedes gedomineerd leek te gaan worden. En toen was daar ineens de bandenbattle die door Red Bull gewonnen werd. “Het was een enorme teamoverwinning voor ons en Honda. Een geweldig resultaat en een beetje onverwacht”, kijkt Verstappen nog even terug. “Eenmaal in de race had ik snel door dat we een goede snelheid hadden. Het voelde als een enorme beloning en het laat zien dat als je blijft doordrukken, grote dingen mogelijk zijn.”

Warm Barcelona

Nieuwe ronde, nieuwe kansen op Barcelona. De baan zelf kent iedereen door de wintertests op zijn duimpje maar de omstandigheden zullen flink anders zijn dan in februari of in mei, de gebruikelijke maand voor de Spaanse GP. “Laten we zien hoe competitief we zijn ten opzichte van Mercedes en welke impact de temperatuur zal hebben op iedereen.”

Waar in mei normaal gesproken een voorjaarszonnetje schijnt boven het circuit van Montmélo, zal het kwik dit weekend volgens de verwachting niet onder de dertig graden uitkomen. “Het circuit in Barcelona is over het algemeen vrij zwaar voor de banden en ik weet niet hoe ze het zullen houden. Er is nog veel onbekend omdat we normaal dus veel eerder in het jaar hier racen. Maar ik kijk er enorm naar uit en na de winst dit weekend heb ik veel zin om weer de baan op te gaan.”

