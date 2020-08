Martin Brundle: ‘Max Verstappen had ook zomaar bovenaan kunnen staan’

Wat als, wat als? Een veelgestelde vraag na de zege van Max Verstappen in Silverstone afgelopen weekend. Wat als hij in Oostenrijk niet was uitgevallen en wat als hij het eerste bedrijf op Silverstone ook had gewonnen? “Dan had hij zomaar bovenaan kunnen staan”, stelt Martin Brundle.

Oud-coureur en Sky Sports-commentator is geen liefhebber van bandenbattles zoals op Silverstone afgelopen weekend. “Dit was geen Senna vs. Mansell in Barcelona ’92 of Arnoux vs. Villeneuve in Dijon 1979”, schrijft Brundle in zijn Sky Sports-column vandaag.

“Als banden na een paar rondjes kapotgaan en zo de doorslaggevende factor vormen, geeft dat nauwelijks voldoening. Tegelijkertijd vormt het wel de uitdaging voor teams en coureurs om deze problemen beter het hoofd te bieden dan de concurrentie. Dat is precies wat Verstappen en Red Bull gedaan hebben.”

Mercedes heeft duidelijk een agressievere afstelling en meer downforce op de auto staan dan Red Bull, constateert Brundle. “De voorbanden openden door de blaren en later ook alle vier de banden. (…) Het maakte niet uit hoe voorzichtig ze waren, Hamilton en Bottas konden de banden niet heel houden waardoor Red Bull en Verstappen ze op elk vlak voor waren.”

What if?

Wat als, is nu de vraag volgens Brundle, wat als Verstappens auto er tijdens de eerste race in Oostenrijk niet mee op was gehouden? Wat als hij vorige week ook gewonnen had? “Hij staat nu tweede, op 30 punten achterstand, hetzelfde aantal als Bottas voor de race zondag. Als hij dat misfortuin niet had gehad, had Max zomaar bovenaan het kampioenschap kunnen staan.”

Brundle prijst nog het lef van Red Bull om in Q2 de gok te nemen voor de harde band, uiteindelijk de sleutel tot de overwinning. “Eigenlijk was de harde band de enige waarmee je in de race echt over een lange afstand kon racen. “Dat was riskant maar ze wilden anders beginnen dan Mercedes. Verstappen glipte de top-10 in met een kwart seconde marge. Het betaalde zich al snel uit toen hij Mercedes kon bijhouden en zag hoe de banden van de Mercedessen er aan toe waren. Zo kon hij ze onder druk zetten wat uiteindelijk de doorslag gaf in de race.”

