Brawn: ‘Max Verstappen doet me in veel opzichten aan Michael Schumacher denken’

F1-baas Ross Brawn heeft onthuld dat hij Nico Hulkenberg zou hebben gecontracteerd om voor Mercedes te racen als Lewis Hamilton in 2013 had besloten bij McLaren te blijven. Brawn, op dat moment teambaas van Mercedes, doet die onthulling naar aanleiding van Hülkenbergs optreden voor Racing Point. “Hij is een erg sterke coureur die in de Formule 1 hoort te zitten.”



Ross Brawn blikt in zijn wekelijks column voor Formula1.com terug op de 70th Anniversary GP. De topman van de Formule 1 heeft het onder meer over de terugkeer van Nico Hülkenberg en de prestatie van Red Bull en Max Verstappen. “Red Bull zorgde voor een briljante strategie en Max Verstappen voerde deze perfect uit”, reageert Brawn.

“Het verschil tussen de banden ‘levend’ te houden en er te ver mee gaan kan nogal subtiel zijn. Het was duidelijk dat Mercedes meer vroeg van de band op een manier die ze over die limiet duwde, terwijl Red Bull dat niet deed”, stelt de topman van de F1 vast. “Dit was zonder twijfel de meest opwindende race van het jaar.”



Verstappen zoals Schumacher

“Max was gewoon sensationeel op Silverstone. Hij doet me in veel opzichten aan Michael Schumacher denken”, gaat Brawn verder. “Als je naar zijn radio luistert, is het duidelijk dat hij nog overschot heeft. De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen. Hij voelt de subtiliteit van de auto en reageert daar perfect op. Ik herinner me de beginperiode van Max in de Formule 1 waar zijn snelheid al zichtbaar was. Nu is hij uitgegroeid tot een uitzonderlijke coureur.”

Ook Nico Hülkenberg krijgt lof van Brawn. “Het zou een ongelooflijke fysieke uitdaging worden voor Nico Hülkenberg en ik weet niet hoeveel pijn hij had aan het einde van de race, maar het hele weekend was een geweldige prestatie van iemand die in het diepe werd gegooid.”

Brawn onthult, zeven jaar na datum, dat hij Nico Hülkenberg bijna naar Mercedes had gehaald. “Ik heb hem jaren geleden bijna een contract laten tekenen, toen ik aan het hoofd van Mercedes stond. Als Lewis (Hamilton, red.) niet naar Mercedes was gekomen, was Hülkenberg onze tweede keuze. Ik heb Nico altijd enorm gerespecteerd als coureur. Hij is een erg sterke coureur die in de Formule 1 hoort te zitten”, besluit Brawn.

