Rondje buitenlandse media: ‘Vettels jaar wordt horrorshow’, ‘Verstappen en Red Bull in harmonie’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na het jubileumweekend van de Formule 1 staan de internationale media stil bij het bandenmanagement van Verstappen, zwaktes van Mercedes en Vettels problemen bij Ferrari.



Het Duitse Bild heeft het over de Mercedes-dominantie die doorbroken is. “Vier races beleefde de Formule 1 een totale dominantie van Mercedes. Maar bij de 70th Anniversary GP kwam er een einde aan die reeks van de Zilverpijlen.” Dat net Verstappen de dominatie doorbreekt, is volgens het Duitse medium niet onverwacht. “Het was de eerste keer sinds Brazilië 2019 dat Mercedes niet wist te winnen. Ook toen was de Nederlander daar verantwoordelijk voor.”

Ook in België krijgt Verstappen lof. “De dominantie van Mercedes is na vijf grands prix doorbroken. Eindelijk”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Dankzij de hittegolf en de banden, een beetje. Dankzij Max Verstappen, een beetje veel. Het geeft de Formule 1 ­terug wat het seizoen 2020 tot nu toe miste: spankracht.”

In Engeland roemt The Daily Mail Red Bull voor zijn tactiek, maar heeft de Britse krant ook oog voor de problemen van Sebastian Vettel bij Ferrari. “Vettels laatste jaar bij Ferrari verandert in een horrorshow, waarbij zijn spin tijdens de race een handelsmerk wordt dat niet past bij een viervoudig wereldkampioen. Frustratie dringt duidelijk ook bij hem door“, zo stelt het Britse dagblad vast. “Hij beet bijna op zijn lip toen Sky Sports hem vroeg of Ferrari de voorkeur gaf aan Charles Leclerc. Vettel antwoordde met “Er moet daar iets zijn dat ik mis.””

Bij Sky Sports wordt stilgestaan bij de schok voor Mercedes. “Bottas en Hamilton verwachtten op voorhand een onderling gevecht, op dezelfde baan waar Mercedes tijdens de Britse GP dominant was, maar ditmaal stormde Verstappen langszij.” Volgens de Britse zender heeft de jubileumrace van de F1 een zwakte van Mercedes blootgelegd. “Ze kregen met blaren te maken en konden door de hitte, warmer dan 30 graden, niet hun normale tempo rijden. Het blijken de zwakheden van Mercedes te zijn.”

Ook in Frankrijk wordt de prestatie van Verstappen en zijn team geprezen. “De Red Bull-coureur heeft een geweldige truc uitgehaald met Mercedes”, schrijft L’Équipe. “Nadat hij vorige week zondag na de lekke band van Lewis Hamilton al dicht bij de overwinning kwam, nam hij dit weekend wraak. ‘Fair and square‘, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.”

Volgens de Franse sportkrant is Mercedes niet onverslaanbaar als Red Bull en Verstappen “in harmonie samenwerken”. “Zijn auto was waarschijnlijk niet de snelste, maar Verstappen was toch in staat om als snelste man rond te gaan en tegelijkertijd zijn banden heel te houden. Iets wat zowel Hamilton als Bottas niet kon evenaren. Op het moment dat de getalenteerde coureur en zijn team in perfecte harmonie samenwerkten, is de Mercedes niet onverslaanbaar gebleken.”