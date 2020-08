Horner over Verstappens bandenmanagement: ‘Hij was zelfs aan het chillen in het begin’

Zelfs Christian Horner was na de jubileumrace van de Formule 1 verrast door de snelheid van Verstappen in zijn RB16. De Red Bull-teambaas had vertrouwen in de snelheid van de Red Bull, maar de racepace was zelfs nog beter dan verwacht. “Er is heel veel dat we moeten proberen te begrijpen na deze race.”

“Dit is een geweldige prestatie”, reageert Horner meteen na de race bij Sky Sports. “In de race hadden we zelfs nog meer snelheid dan verwacht.” Max Verstappen kon Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de openingsfase bijhouden op harde banden, terwijl het Mercedes-duo op snellere mediums reed. “Max was zelfs aan het chillen aan het begin van de race. Pas toen Mercedes pitte, konden we wegrijden. Toen dachten we ‘game on!’.

Omdat Red Bull niet eens verwachtte zo snel te zijn tijdens de tweede race op Silverstone, zal er veel geanalyseerd moeten worden. “Er is veel om te begrijpen na vandaag. De auto werkte, ook bij Alex (Albon, red.)”, vertelt Horner. Toch heeft ook de strategie een groot aandeel in deze overwinning. “Door te wisselen naar mediums zaten we op dezelfde strategie (als Mercedes, red.), nadien konden we reageren op wat zij zouden doen.”

Pirelli verhoogde de verplichte bandendruk na de problemen met het rubber afgelopen race. Heeft dat Red Bull geholpen? “Misschien wel, omdat Mercedes zoveel downforce heeft. Zij hadden na vijf ronden als blaren op de banden. We moeten veel analyseren na deze race, maar het resultaat is ongelofelijk”, herhaalt Horner.

Of Horner na de race van vandaag wil dat er vaker met zo zacht rubber geracet wordt, wordt hem gevraagd. “Deze banden en deze temperaturen bij andere racen zou ons helpen,” beseft de Red Bull-teambaas, ” maar we hebben ze fair and square (eerlijk en verdiend, red.) verslagen.”

