Verstappen doorbreekt Mercedes-dominantie: ‘Dit zag ik niet aankomen’

Max Verstappen doorbrak vandaag de dominantie van Mercedes bij de 70th Anniversary Grand Prix op het Britse Silverstone. De Nederlander had niet verwacht de jubileumrace te winnen, al verliep de race ‘soepel’ en had hij geen enkel probleem met de banden.

Op zaterdag kiest Red Bull ervoor om Q2 op de harde band te verrijden om zo de race op deze band te kunnen starten. Het pakt goed uit voor Verstappen, die de Mercedessen uiteindelijk verschalkt en zo zijn eerste overwinning van het seizoen pakt maar vooral de dominantie van Mercedes doorbreekt.

“Ik zag dit niet aankomen”, zegt Verstappen. “Na de eerste stint leek het erop dat we banden goed onder controle hadden, maar dan is het nog maar de vraag hoe Mercedes het zal doen op de harde band. We hadden veel snelheid in de auto, ik had geen problemen met de banden en bleef pushen. Dit is natuurlijk een geweldig resultaat, om hier te winnen. We hadden een geweldige dag. Alles liep goed, de strategie werkte en alles verliep soepel. Ik ben ongelooflijk blij dat ik heb gewonnen”, aldus de enthousiaste Nederlander.

Verstappen maakte al vroeg ik de race kenbaar dat hij geen zin had om achter de Mercedessen te blijven. “Dit is de enige kans om in de buurt van de Mercedes te blijven en niet achter ze te blijven rijden als een oma”, zo zei hij op de boordradio. “We hadden de vorige races niet de kans om de druk erop te zetten maar nu zag ik dat we ze onder druk zetten. Ik zette de druk erop, ze moesten een pitstop maken en vanaf dat moment kon ik mijn eigen pace rijden en het voordeel tot het einde uitbreiden”, aldus Verstappen.

De weersverwachting voor Barcelona volgende week lijken op de omstandigheden die we de afgelopen twee weken in Silverstone hebben gezien. Verstappen weet nog niet of hij deze stunt volgende week kan herhalen. “We zullen de zachte banden moeten gebruiken, die lijken bij onze auto te passen. We zullen zien hoe we er in Spanje voor staan maar voor nu zijn we ontzettend blij met de zege”, zo sluit hij af.