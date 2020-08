Leclerc verrast: ‘Voor de race dacht ik aan P8’

Een week na zijn onverwacht podium finisht Charles Leclerc in de jubileumrace van de F1 als vierde. Opnieuw beter dan verwacht voor de Monegask, veel beter zelfs. “Ik dacht voor de race aan P8 in het beste geval.”

Charles Leclerc is een van de drie coureurs die tijdens de 70th Anniversary GP kiest voor een eenstopstrategie. Dankzij de strategische keuze finisht Leclerc, die startte vanaf P8, als vierde. Hij springt zo over Lando Norris naar de vierde plaats in het kampioenschap.

“Dit voelt als een overwinning”, reageert Leclerc voor de camera van Sky Sports. “Het is natuurlijk niet goed dat ik P4 een overwinning noem, maar dat is nu eenmaal waar we staan.”

Dat hij erin slaagde de éénstopper te laten werken, kwam voor Leclerc een beetje als een verrassing. “Vorig jaar was bandenmanagement een van mijn zwakke punten, maar ik heb er sindsdien hard aan gewerkt.” Toch blijft de vraag hoe hij vierde is kunnen finishen in een Ferrari die al het hele weekend weinig snelheid leek te hebben. “Ik dacht voor de race aan P8 in het beste geval, dus ik ben extreem blij met de vierde plaats, maar we moeten analyseren waarom we zo snel waren”, besluit de Monegask.

