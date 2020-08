Ferrari: ‘Is onze plicht om Vettel zoveel mogelijk te steunen’

Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies zegt dat het ‘de plicht’ is van het team om Sebastian Vettel te steunen nu de Duitser een lastig seizoen kent met de SF1000. De Fransman denkt dat voor Vettel voelt alsof hij tegen een muur aanloopt omdat hij zich wel beter voelt in de auto, maar dat zich niet vertaalt in rondetijden.

Vettel staat momenteel slechts dertiende in het kampioenschap met tien punten achter zijn naam. Vorige week kende de Duitser meerdere problemen tijdens de vrije trainingen en ook dit weekend verloopt nog niet soepel voor de viervoudig wereldkampioen, die in de kwalificatie op de zachte band in Q2 bleef steken. Hij zal de race vanwege een gridstraf voor Esteban Ocon vanaf de elfde plek starten, maar het is duidelijk dat Vettel het lastig heeft. Ferrari moet hem steunen in deze lastige periode, stelt sportief directeur Laurent Mekies.

Lees ook: Vettel is eruit: ‘Ik heb mijn keuze gemaakt’

“Ik denk dat Sebastian ongeëvenaard is als het gaat om vechtlust en om alles te proberen wat hij kan en zo constructief mogelijk te zijn in het proberen te begrijpen hoe je de limieten kan verleggen”, zegt Mekies tegen Autosport. “Ik denk dat toen hij zei dat hij tegen een muur aanliep, dat hij bedoelt dat we de afgelopen twee weken hier van alles hebben geprobeerd waardoor de auto wel beter voelt, maar geen doorbraak heeft gebracht in rondetijden”, aldus de Fransman.

Lees ook: Ferrari verwacht moeilijke race: ‘Banden zijn onze zwakte’

“Het is onze plicht om alles te doen wat we kunnen om hem te steunen en ervoor te zorgen dat we de betere auto ook omzetten in betere rondetijden, want hij is een enorme aanwinst voor het team en we kunnen hem niet in de steek laten”, benadrukt Mekies. “Daarom staan we aan zijn zijde op die zoektocht naar die ontbrekende reeks rondetijden waar we naar op zoek zijn.”