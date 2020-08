Ferrari verwacht moeilijke race: ‘Banden zijn onze zwakte’

Zes dagen na het podium van Charles Leclerc op Silverstone wordt Ferrari weer met de neus op de feiten gedrukt. De Monegask kwalificeerde zich als achtste voor de 70th Anniversary GP, Sebastian Vettel raakte niet verder dan P12. “Dit schetst een realistisch plaatje.”

Een week geleden kwalificeerde Charles Leclerc zich als vierde op Silverstone, vandaag moet de Monegask tevreden zijn met P8. “Ik ben niet echt verrast door het resultaat. Dit schetst een realistisch plaatje”, vertelt Leclerc. “Op deze zachte band hebben we veel problemen, we kunnen zelfs geen volledig rondje op de softs doen. Daardoor verloren we veel tijd in de laatste sector.”

Dankzij de lekke band van Valtteri Bottas stond Leclerc zelfs op het podium van de Britse GP. Zo’n resultaat verwacht hij deze week niet. “De strategie kan dit weekend wel een dingetje zijn,” doelt Leclerc op de verwachte tweestopper, “maar ik reken niet op een podium als ik eerlijk moet zijn. De banden zijn net onze zwakte, en als je dan ziet hoe het weekend tot nu toe is verlopen verwacht ik een moeilijke race.”

Terwijl Leclerc nog doorstootte naar Q3 raakte zijn teamgenoot Vettel zelfs niet verder dan het tweede deel van de kwalificatie. De Duitser start als twaalfde aan de jubileumrace van de Formule 1. “Ik ben altijd optimistisch. Na vandaag moeten we resetten en hopen op een betere dag morgen.”

Volgens Vettel kampt Ferrari met dezelfde problemen als een week geleden. “Het resultaat is een beetje hetzelfde als vorige week, we hebben dus geen stappen gezet”, stelt de Duitser. “Ik heb vanalles geprobeerd. Ik ben blij met ronde, want het lijkt alsof er niet meer in de auto zat vandaag”, besluit de viervoudig wereldkampioen.

