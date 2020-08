Bottas: ‘Nu moet de start goed zijn, want de race pace is er’

Vorige week stond Lewis Hamilton op pole op Silverstone, dit weekend heeft Valtteri Bottas de rollen omgedraaid. De Fin is erop gebrand de race nu ook te winnen: “Als je van pole start, is dat het enige doel.”

Na het puntverlies van vorige week – Bottas eindigde buiten de punten toen zijn band lek ging – zou een zege bovendien ook met oog op het WK zeer welkom zijn. Bottas kijkt tegen dertig punten achterstand aan op Mercedes-teamgenoot Hamilton, die bovendien de laatste drie races won.

“Als je van pole start, is winnen het enige doel”, verklaart Bottas dan ook, na een ‘heerlijke’ kwalificatie. “Ik ben dol op kwalificeren. Zeker als het goed gaat.” Dat ging het in de laatste Q3-run, op mediums. Bottas was daarop 0.063 sneller dan Hamilton.

Dat het dit keer beter ging dan vorige week, toen hij op hetzelfde circuit op zaterdag drie tienden trager was dan Hamilton, komt volgens Bottas door de goede stappen die hij en Mercedes met de setup hebben gezet.

Vorige zondag wist Bottas een goede start te maken, en hoopt daar nu weer op. “Die moet goed zijn”, weet hij. “De race pace is er namelijk”, klinkt het zelfverzekerd . Hamilton noemt zijn eigen kwalificatie ‘niet zo goed’: “Mijn laatste ronde was niet perfect. Valtteri deed het goed, verdient deze pole.”

