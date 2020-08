Hard tegen hard: Mercedes en Liberty ruziën nu deadline voor nieuwe F1-deal nadert

Kampioenschapsteam Mercedes en Formule 1-eigenaar Liberty Media staan recht tegenover elkaar in onderhandelingen over het nieuwe Concorde Verdrag, dat de financiële voorwaarden voor deelname aan de sport bepaalt. “Ik voel me er niet klaar voor het te ondertekenen”, stelt teambaas Toto Wolff. Maar, waarschuwt Liberty: “We gaan dit niet verder uitstellen.”

Wolff en Liberty Media zetten de boel zo over en weer op scherp, want de deadline voor het tekenen van het akkoord staat op 12 augustus – volgende week woensdag. Het huidige ‘Concorde’ loopt eind dit jaar immers af. De belangrijkste speerpunten van het nieuwe akkoord zijn een eerlijker verdeling van prijzengeld en andere uitbetalingen uit de sport, met de topteams die op minder geld kunnen rekenen.

Hoewel Mercedes hier volgens Wolff niet per se tegen is, wordt het team volgens Wolff wel “het zwaarst getroffen”. Dit omdat Ferrari vanwege haar status aparte nog altijd op extra geld kan rekenen, terwijl Red Bull wellicht minder krijgt, maar haar juniorteam Alpha Tauri juist wél extra geld ontvangt. “Dus dat heft elkaar weer op.”

‘Niet eerlijk behandeld’

Zeker gezien wat Mercedes volgens Wolff met haar sportieve prestaties heeft bijgedragen aan de Formule 1, en door in Lewis Hamilton ‘de coureur met het meeste internationale appeal’ in dienst te hebben, steekt dat. “Hoewel wij ook aan de onderhandelingstafel zaten, hebben we niet het gevoel dat we eerlijk behandeld zijn.”

Mercedes heeft nooit openlijk gedreigd met stoppen en heeft voor 2021 en daarna bijvoorbeeld ook gewoon deals om McLaren, Racing Point en Williams van motoren te voorzien, terwijl het coureur Valtteri Bottas ook net langer heeft vastgelegd. Desondanks zijn er volgens Wolff op ‘juridisch, commercieel en sportief vlak’ dus nog punten die aandacht behoeven in het nieuwe voorstel.

‘Geen verder uitstel’

“Ik voel me er dan ook niet klaar voor een nieuw Concorde Verdrag te ondertekenen”, waarschuwt Wolff. De Oostenrijker in Duitse dienst legt de bal daarbij bij de Amerikanen. “Het kan snel gaan als je samen om de tafel gaat, de kwesties bespreekt en bereid bent tot compromissen. Die bereidwilligheid heb ik echter niet gezien”, haalt Wolff nog uit.

Wie kaatst kan de bal echter verwachten, en een woordvoerder van Liberty Media waarschuwt Wolff op zijn beurt dat ‘deze deal belangrijk is voor de toekomst van de sport en onze fans’. “We gaan ermee door en gaan dit niet verder uitstellen”, wordt tegenover de BBC naar de deadline van 12 augustus gewezen, met Liberty dat naar eigen zeggen juist ‘goed naar alle teams geluisterd heeft’.

