Liberty Media ziet Formule 1-omzet met 84% dalen

Uit de financiële cijfers van Liberty Media voor het eerste kwartaal van 2020 blijkt dat de omzet van Formule 1 ten gevolge van de coronacrisis gedaald is met 84%. Door het uitblijven van raceweekends daalde omzet naar 39 miljoen dollar (36 miljoen euro). Tijdens dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog 246 miljoen dollar (228 miljoen euro).



De inkomsten van de Formule zijn in de periode januari-maart gedaald van 246 miljoen dollar vorig jaar naar slechts 39 miljoen dollar dit jaar. Hoewel in die periode zowel de GP van Australië en Bahrein gepland stond, twee evenementen die vooral hun fee betaalden, heeft Liberty Media duidelijk gemaakt dat deze betalingen niet als inkomen worden geteld, net zoals het tv-inkomsten en sponsorcontracten niet meetelt.

Lees ook: Nieuw Formule 1-team Panthera Team Asia mikt ondanks coronacrisis op 2022

Liberty Media geeft aan Autosport uitleg over de cijfers. “Aangezien er geen evenementen plaatsvonden in het eerste kwartaal van 2020 bestonden de F1-inkomsten alleen uit sponsorcontracten die verband houden met niet-racegerelateerde rechten.” Door het uitblijven van GP-weekends loopt de Formule 1 op verschillende plaatsen inkomsten mis. “Ook F1-inkomsten zoals de Paddock Club en andere op evenementen gebaseerde activiteiten daalden tot nul.”

Omdat de seizoensstart in juli is gepland, wacht de F1 nog een tweede moeilijk kwartaal. “We verwachten momenteel dat er in het tweede kwartaal van 2020 geen races zullen plaatsvinden.” Anderszijds slaagde de Formule 1 wel licht te besparen op bedrijfskosten, die daalden van 52 naar 43 miljoen dollar.



Lees ook: Ross Brawn: ‘Budgetplafond vastgesteld op 133 miljoen euro’