Nieuw Formule 1-team Panthera Team Asia mikt ondanks coronacrisis op 2022

Panthera Team Asia wil, ondanks de coronacrisis, in 2022 toetreden tot de Formule 1. De Aziatische renstal, die al verkennende gesprekken voerde met mogelijke leveranciers, heeft voorlopig nog geen officieel verzoek tot deelname aan het wereldkampioenschap F1 ingediend. Het wil daarvoor eerste de ontwikkelingen tijdens en na de coronacrisis afwachten.



In augustus vorig jaar raakte bekend dat een Aziatisch team onder de naam Panthera Team Asia toe wil treden tot de Formule 1. Eigenlijk wilde het team volgend jaar, gelijktijdig met de invoering van de nieuwe regels, zijn opwachting maken in koningsklasse. Formula One Management meldde vorig jaar echter dat nieuwe teams pas vanaf 2022 welkom zouden zijn.

Lees ook: Nieuw Formule 1-team Panthera Team Asia mogelijk op de grid vanaf 2021

Ondanks het uitstellen van de regelrevolutie en de financiële onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis verandert er niets aan de plannen van Panthera Team Asia. “Het is een behoorlijk achtbaan geweest, maar we leven nog. Het project is nog niet stopgezet”, vertelt projectleider Benjamin Durand aan Motorsport.com.

“Zelfs voor de huidige crisis mikten we al op 2022”, gaat Durand verder. “We kijken nog steeds of we dan kunnen toetreden. We hebben al een aantal mensen die aan de auto werken, wat voorwerk doen voor de aerodynamica en we zijn ook nog steeds bezig met investeerders.”

Het nieuwe Aziatische team voerde ook al gesprekken met mogelijke leveranciers, maar informatie wil de Fransman daar niet over kwijt. “Voordat we meer info bekend maken, willen we even afwachten wat er met de F1 gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid om klantenauto’s te kopen. Dat zullen we moeten bekijken.”

Lees ook: 12 dagen tot groen licht: 2012, het laatste seizoen met 12 teams