12 dagen tot groen licht: 2012, het laatste seizoen met 12 teams

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 2012, het laatste seizoen met 12 teams.



Momenteel kennen we al enkele jaren een grid met 20 auto’s en dus 10 teams. In een niet zo ver verleden stonden er nog 24 auto’s op de grid. 2012 is voorlopig het laatste seizoen met 12 teams die deelnemen aan het kampioenschap. In 2013 en 2014 telt de grid 11 teams, sinds 2015 blijven er 10 over.

Lees ook: FIA–baas Todt zou graag grid met 12 teams zien

Volgens de 2019-reglementen mogen 13 teams deelnemen aan het wereldkampioenschap Formule 1. In het geval dat er meer dan 13 teams dat zouden willen (of kunnen) doen, is het de FIA die beslist welke teams al dan niet mogen deelnemen.

FIA-baas Jean Todt liet afgelopen jaar blijken dat hij graag opnieuw 12 teams op de grid zou zien. Voorlopig is het onduidelijk of er in 2021 nieuwe teams toetreden tot de Formule 1, al gaan er zowel over Campos Racing als Panthera Team Asia geruchten dat ze vanaf volgend jaar deel willen nemen aan de F1.

Lees ook: Campos Racing richt zich op deelname aan de Formule 1 vanaf 2021

