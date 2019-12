FIA-baas Todt zou graag grid met 12 teams zien

Er worden strenge eisen gesteld aan de intrede van nieuwe teams in de Formule 1 maar FIA-baas Jean Todt zou graag een kampioenschap met 24 coureurs zien. “Ik denk dat 12 teams het juiste aantal zou zijn voor een wereldkampioenschap.”

Het komende jaar blijft het nog ‘gewoon’ bij 10 teams. Voor potentiële nieuwe teams is het uiteraard logischer om tot 2021 te wachten met een nieuwe operatie. In dat jaar zal als het nieuwe reglement van kracht zijn. Zo zou het Spaanse Campos Racing één van de kandidaten om dan mee te doen. Zonder op Campos in te gaan, zijn er volgens Todt nog geen concrete kandidaten om zijn gewenste aantal van 12 teams te completeren.

FIA-baas Todt is er samen met Liberty Media bedacht op dat er geen financieel zwakkeren in hun klasse terechtkomen, in het verleden ging het mis met bijvoorbeeld Lotus Racing, Virgin Racing and HRT. Manor was in 2017 de laatste die omviel. “Chase Carey en ik hebben interessante aanbiedingen gekregen, er zijn teams die zich willen committeren maar we zijn nog niet overtuigd van hun financiële betrouwbaarheid”, aldus de Fransman tegen Crash.net die graag 24 auto’s op de grid zou zien.

“Aan de ene kant is de commerciële rechtenhouder Liberty de organisatie die contact heeft met teams en samen met hen geld probeert te verdienen. En daar zijn ze heel goed in”, zegt de FIA-baas. “Maar als FIA zijnde, de regelgever, geef ik de voorkeur aan 12 teams.”

Kleiner deel van de taart

Daar zitten natuurlijk de nodige haken en ogen aan voor andere teams, zij zien in het geval van nieuwe teams bijvoorbeeld hun aandeel in de opbrengsten dalen. “Als je zegt, laten we de deur openzetten voor een ander team, moet worden meegenomen dat het een waardeverlies van bezittingen en investeringen kan betekenen”, vervolgt FIA-president Todt.

“Maar als er een sterk team is dat echt wil meedoen en ons daarvan zou overtuigen, zou ik blij zijn met de uitbreiding naar 12 teams in de F1. Ik denk dat dat een goed aantal zou zijn. Dat gezegd hebbende, nu met 10 goede competitieve teams kan het ook prima werken.”