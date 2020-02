17 dagen tot groen licht: Jules Bianchi, de eeuwige nummer 17

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: De betreurde Jules Bianchi, de eeuwige nummer 17.



Jules Bianchi maakt zijn racedebuut in Australië in 2014. Bianchi is de allereerste coureur in de Ferrari Driver Academy en is meerdere jaren actief als testcoureur. Eerst bij Ferrari, nadien bij Force India. In 2014 krijgt de Fransman een volwaardig zitje bij Marussia. Bianchi sluit zijn eerste seizoen puntenloos af.

Lees ook: Jules Bianchi overleden

Een jaar later komt Bianchi opnieuw uit voor achterhoedeteam Marussia. In Monaco, zijn thuisrace (Bianchi is afkomstig uit het naburige Nice, red.), scoort hij zijn en zijn teams eerste punt in de Formule 1. Negen races later gaat het mis. Bianchi spint tijdens de regenachtige race in Japan van de baan op de plek waar de gestrande Sauber van Adrian Sutil op dat moment wordt weggetakeld. Zijn Marussia raakt de kraanwagen en de vangrail.

Na zijn crash op Suzuka wordt Bianchi maanden in coma gehouden. Op 17 juli 2015, meer dan negen maanden na zijn crash, overlijdt de Fransman. Hij is de eerste F1-coureur in meer dan 21 jaar die sterft als gevolg van een F1-ongeluk sinds van Ayrton Senna in mei 1994. Racenummer 17 wordt als een teken van respect teruggetrokken uit de lijst van beschikbare nummers. Julles Bianchi blijft zo de eeuwige nummer 17.

