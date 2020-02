21 dagen tot groen licht: polepositie op 21-jarige leeftijd

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: vier coureurs die op polepositie startten op 21-jarige leeftijd.



Vier coureurs scoorden een polepositie op 21-jarige leeftijd, maar de jongste polesitter ooit is Sebastian Vettel. De Duitser reed voor het eerst de snelste kwalificatietijd tijdens de Grote Prijs van Italië in 2008. Op een nat Monza snelde Vettel, op dat moment 21 jaar en 72 dagen oud, in zijn Toro Rosso naar eerste startplek. Een dag later zou hij ook de race winnen.

Lees ook: 62 dagen tot groen licht: Red Bull met 62 poleposities en 62 overwinningen

Vettel nam in Italië het record van jongste polesitter ooit over van Fernando Alonso. De Spanjaard reed in 2003 in Maleisië naar zijn eerste polepositie. Alonso is dan 21 jaar en 236 dagen oud.

Na Alonso en Vettel volgen nog twee coureurs die voor hun 22ste verjaardag een polepositie scoren. Beide coureurs deden dat afgelopen seizoen. In Bahrein rijdt Charles Leclerc (21 jaar en 165 dagen oud) de besttijd op zaterdag, in Hongarije is het Max Verstappen (21 jaar en 307 dagen oud) die de eerste startpositie in de wacht sleept.

