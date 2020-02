24 dagen tot groen licht: Karthikeyan, de laagst geklasseerde finisher

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Narain Karthikeyan die tijdens de GP van Europa in 2011 als 24ste finishte, de laagst geklasseerde finisher in de Formule 1.



Narain Karthikeyan maakt in 2005 zijn F1-debuut voor Jordan. Zijn enige puntenfinish ooit komt er tijdens de Grote Prijs van Amerika dat jaar, de beruchte race waar slechts zes auto’s starten door problemen met de Michelin-banden. Na 2005 verdwijnt de Indiër uit de Formule 1, tot hij in 2011 terugkeert. Voor het Spaanse Hispania rijdt Karthikeyan acht races, tot Daniel Ricciardo hem vervangt. Enkel tijdens zijn thuisrace mag hij opnieuw starten.

Karthikeyan laagst geklasseerde finisher

Karthikeyan lijkt niet de coureur om records op zijn naam te hebben, maar toch heeft de Indiër er een in handen. Tijdens de Grote Prijs van Europa in 2011 starten 24 auto’s aan de race. Op het Valencia Street Circuit halen alle bolides de finish, met Karthikeyan op de laatste plaats. Karthikeyan wordt zo de laagst geklasseerde finisher ooit in de Formule 1.

Een jaar later krijgt hij opnieuw een volwaardig zitje en lijkt Karthikeyan zijn record in Duitsland te evenaren. Maar elf ronden voor het einde van de race moet Lewis Hamilton opgeven door de schade die hij oploopt bij een lekke band. Karthikeyan komt zo als 23ste over de meet. Met slechts 20 auto’s in de Formule 1 lijkt het record van de Indiër nog wel even te blijven staan.

