27 dagen tot groen licht: Het iconische nummer 27

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: het iconische nummer 27. Onder meer Gilles Villeneuve, Senna en Prost reden met het nummer.



Na een testfase in 1973 worden een jaar later voor het eerste vaste racenummers ingevoerd in de Formule 1. In de eerste jaren zijn het Mario Andretti (’75, ’76) en Alan Jones (’78, ’79, ’80) die met 27 aantreden.

Vanaf 1981 krijgt Ferrari nummer 27 toegewezen. Het is in die periode dat het nummer zijn ‘iconische’ status verkrijgt. Gilles Villeneuve (’81, ’82) Michele Alboreto (’84-’88), en Nigel Mansell (’89) rijden met de twee en zeven op hun bolide. De uitstraling van ‘nummer 27’ kwam er door Gilles Villeneuve. Die stond bekend voor zijn rijstijl: vol emotie, alles uit een wagen halen en altijd op het randje.

Iconisch nummer 27

Begin jaren ’90 verhuist nummer 27 voor één jaar naar McLaren. Opnieuw is het een van de groten van de sport die ermee aantreedt: Ayrton Senna wint in 1990 zijn tweede wereldtitel met het iconische nummer 27. Een jaar later keert ’27’ terug naar Ferrari. Nu krijgen Prost (’91) en Alesi (’92-’95) ermee te rijden.

In 1995 wordt het iconische nummer 27 voor het laatst gebruikt. Tot Nico Hulkenberg in 2014, bij de invoer van de vrije nummerkeuze, het nummer opeist. De reden van zijn keuze? Zijn verjaardag. “We hadden twee dagen om het te bepalen volgens mij en ik hecht er niet veel waarde aan, ik ben niet bijgelovig. Ik vroeg het aan mijn vader en hij stelde voor om mijn geboortedatum te nemen, 19 augustus. Negentien plus acht is 27. En dat was het”, zei Hulkenberg daarover in Beyond The Grid. De Duitser zal er zes seizoen mee rijden, voorlopig was 2019 zijn laatste seizoen in de Formule 1.

