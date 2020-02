29 dagen tot groen licht: Daniel Ricciardo 29 keer op het podium

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Met nog 29 dagen op de teller: Daniel Ricciardo die tot dusver 29 keer op het podium stond.



Daniel Ricciardo maakt in 2011 zijn Formule 1-debuut voor het Spaanse HRT. Een jaar later maakt hij de overstap naar Red Bulls opleidingsteam Toro Rosso, waar hij meteen zijn eerste punten scoort. Op een eerste podiumplaats moet hij dan wel nog twee jaar wachten. In 2014 stapt de Australiër over naar Red Bull. In zijn thuisrace lijkt hij voor het eerst op het podium te eindigen, maar vlak na de race wordt hij gediskwalificeerd omwille van een probleem met de brandstoftoevoer.

Lees ook: Renault deelt eerste foto’s van overwegend zwarte auto

Enkele races later is het wel prijs voor Ricciardo. In Spanje komt hij achter het Mercedes-duo als derde over de meet. Nog eens twee grands prix later staat Ricciardo op de hoogste trede van het podium. Hij wint in Canada zijn eerste Grote Prijs. Uiteindelijk sluit Ricciardo 2014 af met tien podiumplaatsen.

Van 2014 tot en met 2018 vindt ‘Danny Ric’ elk seizoen de weg naar het podium. In zijn vijf seizoenen bij Red Bull staat Daniel Ricciardo in totaal 29 keer op het podium. Zeven daarvan zijn overwinningen. In 2019 verhuist de goedlachse Australiër naar Renault. Hoewel de Franse renstal de stap naar de top wil zetten en wil strijden om de ereplaatsen, is Ricciardo’s beste resultaat voor Renault voorlopig een vierde plaats.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

34 dagen tot groen licht: 34 F1-races op de Hungaroring

33 dagen tot groen licht: 33 podiums voor een Nederlander

32 dagen tot groen licht: 32 overwinningen voor Fernando Alonso

31 dagen tot groen licht: Esteban Ocon en zijn racenummer 31

30 dagen tot groenlicht: McLaren MP4-30, auto met de ‘GP2 engine’