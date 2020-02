34 dagen tot groen licht: 34 F1-races op de Hungaroring

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: de GP van Hongarije, die al 34 keer plaatsvond op de Hungaroring.



34 keer vond de Grote Prijs van Hongarije plaats, alle 34 van die F1-races werden op de Hungaroring gereden. De eerste editie in 1986 is meteen ook de eerste grand prix achter het Ijzeren Gordijn. Bernie Ecclestone wilde graag een race organiseren in de Sovjet Unie, maar uiteindelijk koos hij Hongarije.

De Hungaroring onderging sinds de eerste editie in 1986 amper aanpassingen aan het circuit. In 34 jaar vonden drie veranderingen plaats. De chicane na bocht 3 verdween na drie edities, bocht 12 werd aangepast en start-finish werd langer gemaakt. Verder kent de Hungaroring na 34 F1-races nog steeds zijn authentieke karakter.

Het circuit vlak buiten Boedapest staat bekend als ‘Monaco zonder de vangrails’. Door zijn bochtige en smalle karakter is het op de Hungaroring net als in Monaco moeilijk inhalen. In 2019 schreef Max Verstappen geschiedenis in Hongarije, hij snelde er naar zijn allereerste polepositie. Lewis Hamilton is recordhouder met zeven overwinningen op de Hungaroring.

