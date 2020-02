Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Met nog 37 dagen te gaan: 37 F1-races op de Hockenheimring.



Hoewel de Grand Prix van Duitsland al 64 keer deel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1, vond de Duitse GP ‘maar’ 37 keer plaats op de Hockenheimring. 26 edities werden op de Nürburgring gereden, een keer vormde Avus in Berlijn het decor. Het circuit in Hockenheim stond in 1970 voor het eerst op de F1-kalender.

Lees ook: Door de lens van Peter: Bottas treurt na crash in Duitsland

Sinds de eerste editie op de Hockenheimring heeft het Duitse circuit grote veranderingen doorgemaakt. Tot 2002 liep het grootste deel van de baan als twee lange rechte lijnen door het bos. Nadien hertekende Hermann Tilke het circuit en kreeg het zijn huidige lay-out.

De eerste GP op de Hockenheimring vond plaats in 1970, waarna het F1-circuis pas in 1977 terugkeerde. Op enkele uitzonderingen (1985, 2009, 2011 en 2013) na vond de Duitse GP altijd plaats in Hockenheim. Voorlopig is de spectaculaire regenrace in 2019, gewonnen door Max Verstappen, de laatste van 37 races op de Hockenheimring.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

42 dagen tot groen licht: 42 GP’s op de teller van Charles Leclerc

41 dagen tot groen licht: Ayrton Senna en zijn 41 overwinningen

40 dagen tot groen licht: Kimi Raïkkönen, 40 jaar oud

39 dagen tot groen licht: Pascal Wehrlein, Mercedes-protégé die strandde op 39 races

38 dagen tot groen licht: Alfa Romeo’s terugkeer met de C38