40 dagen tot groen licht: Kimi Raïkkönen, 40 jaar oud

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Kimi Raïkkönen, met zijn 40 jaar de oudste coureur op de grid.



19 jaar geleden maakte Kimi Raïkkönen op 21-jarige leeftijd zijn F1-debuut voor Sauber. De Fin heeft dan slechts 23 autoraces ervaring. Het weerhoudt hem niet meteen punten te scoren bij zijn debuut, Raïkkönen finisht als zesde. In 2002 trekt ‘The Iceman’ naar McLaren, waar hij tot 2006 zal blijven. Hij verzamelt negen overwinningen voor het team uit Woking.

In 2007 maakt Raïkkönen de overgang naar Ferrari. Dat blijkt de juiste keuze, want de Fin sluit zijn eerste jaar bij de Scuderia af als wereldkampioen. Hij zal tot en met 2009 uitkomen voor de Italiaanse renstal. In drie jaar wint Raïkkönen acht races van Ferrari. In 2010 verlaat Raïkkönen de Formule 1. Hij zoekt zijn geluk in rally en NASCAR.

Na twee weer jaar afwezigheid keert de Fin terug in de F1 bij Lotus. Zowel in 2012 als 2013 wint hij een race voor het team uit Enstone. Aan het einde van 2013 verlaat Raïkkönen Lotus om terug te keren naar Ferrari. Daar blijft hij vijf jaar waarin hij één race wint. In 2019 verhuist Raïkkönen naar Alfa Romeo. 2020 is zijn tweede jaar voor het Italiaans-Zwitsers team. Kimi Raïkkönen is met zijn 40 jaar met voorsprong de oudste coureur op de grid, voor Lewis Hamilton.

