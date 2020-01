Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: Nico Hulkenberg die 43 ronden aan de leiding van een race reed, maar nooit een podium scoorde.

Nico Hulkenberg maakt zijn Formule 1-debuut in 2010 voor Williams. Tien seizoenen later heeft de Duitser dit jaar geen stoeltje weten te bemachtigen. Hulkenberg reed 177 grands prix voor vier teams: Williams, Force India, Sauber en Renault.

Hulkenberg heeft het record van ‘meeste races zonder een podium te scoren’. Enkele keren kwam de Duitser dicht bij een top 3-notering, maar de vierde plaats blijft zijn beste klassering. Drie keer reed ‘The Hulk’ aan de leiding van een grote prijs. In 2012 leidde hij 30 ronden op Interlagos, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met een vijfde plaats.

Een jaar later in China nam Hulkenberg opnieuw de leiding van de race. Hij kon zijn koppositie echter maar 8 ronden vasthouden alvorens de pits in te duiken. Hulkenberg finishte uiteindelijk nog net in de punten op de tiende plaats. Ook tijdens de GP van Brazilie in 2014 rijdt Nico Hulkenberg aan de leiding van de race. Net als een jaar eerder in China speelt hij die kwijt zodra hij voor vers rubber de pits induikt. Het zal de laatste keer zijn dat Hulkenberg het veld aanvoert tijdens een GP. Uiteindelijk reed Nico Hulkenberg 43 ronden aan de leiding van een grand prix.

