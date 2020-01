Marko geeft contact met Hulkenberg toe: ‘Hij bood zich aan bij Red Bull’

Nico Hulkenberg naar Red Bull, het was een gerucht dat lang door de Formule 1-paddock zong en door de betrokkenen zelfs tot onzin werd betiteld. Maar Red Bull-topman Helmut Marko heeft nu verteld hoe de vork echt in de steel zat.

In gesprek met Motorsport.com stelt Marko dat de Duitser zelf contact opnam met Red Bull. Dat deed Hülkenberg in aanloop naar de Grand Prix van België, toen duidelijk werd dat Esteban Ocon het stoeltje van Hülkenberg bij Renault zou overnemen in 2020.

Lees ook: Weblog: Nico Hülkenberg is op weg naar de uitgang maar gaan we hem ook echt missen?

Dat weekend zou Alexander Albon gaan debuteren, de Thai nam de plaats bij Red Bull in van de gedegradeerde Pierre Gasly. “Op dat moment wisten we nog niet hoe Albon het zou doen, dus we hebben die optie open gehouden”, vertelt Marko. “Maar door de prestaties van Albon werd later wel duidelijk dat er bij ons geen plek meer zou zijn.”

Al had Albon niet aan de verwachtingen voldaan, dan had het nog tegen de zin van dr. Marko geweest om met Hülkenberg ‘een buitenstaander’ naar Red Bull te halen. “Dat zou zeker een breuk zijn geweest. We hebben het tot nu toe altijd met onze eigen coureurs, vaak uit het juniorenprogramma, gedaan”, besluit Marko. “Dat geeft ook een mate van zekerheid aan die junioren, ze weten dat ze bij ons een grote kans krijgen om de Formule 1 te halen.”

Lees ook: Hülkenberg: ‘Voelt niet alsof ik uit Formule 1 vertrek’

De afloop is ondertussen bekend, Albon mag ook in 2020 voor Red Bull uitkomen terwijl Hülkenberg met lege handen staat. Bij andere mogelijke bestemmingen, Haas in beperkte zin en Alfa Romeo, ging de deur dicht. Hülkenberg zit momenteel zonder werk voor 2020 maar heeft al gezegd de Formule 1 nog zeker niet vaarwel te hebben gezegd.