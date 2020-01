42 dagen tot groen licht: 42 GP’s op de teller van Charles Leclerc

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: 42 GP’s op de teller van Charles Leclerc.



Charles Leclerc maakt zijn F1-racedebuut in 2018 voor Alfa Romeo Sauber. In de jaren daarvoor heeft Leclerc al van de Formule 1 mogen proeven tijdens vrije trainingen voor Haas en Sauber en een test met Ferrari. Tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan in 2018 scoort Leclerc zijn eerste punten. Hij finisht zesde in zijn vierde race.

Lees ook: Door de lens van Peter: Geïntimideerd door langsrazende Charles Leclerc

Na een jaar in de Alfa Romeo Sauber maakt de Monegask in 2019 de overstap naar Ferrari. Als lid van de Ferrari Driver Academy maakte hij al sinds 2016 deel uit van het Italiaanse team. In zijn tweede raceweekend voor Ferrari snelt Leclerc in Bahrein naar zijn eerste polepositie. Een dag later is hij ook in de race de snelste, tot hij af te rekenen krijgt met motorproblemen. Desondanks scoort hij met een derde plaats zijn eerste podium in de Formule 1.

Tijdens de Grand Prix van België is het raak voor Leclerc. Vanaf pole wint hij zijn eerste grote prijs, die hij opdraagt aan zijn goede vriend Anthoine Hubert. Een week later wint hij opnieuw, ditmaal tijdens Ferrari’s thuisrace op Monza. De Monegask sluit zijn eerste jaar in het rood af met 7 poleposities en 2 overwinnningen. 42 GP’s staan er voorlopig op de teller van 22-jarige Charles Leclerc. Daar zullen er ongetwijfeld nog een hoop bij komen, want Leclerc heeft nog een contract bij de Scuderia tot 2024.

