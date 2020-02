41 dagen tot groen licht: Ayrton Senna en zijn 41 overwinningen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: een van de grootste coureurs aller tijden. Ayrton Senna en zijn 41 overwinningen



Ayrton Senna maakt in 1984 zijn racedebuut voor Toleman in zijn thuisland Brazilië. Een jaar later stapt Senna over naar Lotus. Tijdens zijn tweede race voor het Engelse team is het raak. In Estoril snelt hij vanaf pole, ook zijn eerste, naar de zijn eerste overwinning. In twee seizoenen voor Lotus scoort Senna zes overwinningen.

Bestel hier onze Senna-special!

Van Lotus gaat het naar McLaren voor de Braziliaan. Daar beleeft hij zijn meest succesvolle periode met 35 overwinningen en drie wereldtitels verdeeld over zes seizoenen.

In 1994 verhuist Senna naar Williams. Tijdens de drie eerste races van het seizoen is hij elke keer de snelste tijdens de kwalificatie. Winnen voor Williams lukt echter niet. Tijdens de eerste twee races moet Senna opgeven, de derde op Imola zal zijn laatste blijken. Ayrton Senna sluit zijn carrière zo af met drie wereldtitels en 41 overwinningen.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

46 dagen tot groen licht: Kubica die met nummer 46 zijn comeback maakt

45 dagen tot groen licht: Valtteri Bottas, 45 keer op het podium

44 dagen tot groen licht: nummer 44, wereldkampioen Lewis Hamilton

43 dagen tot groen licht: Nico Hulkenberg, 43 ronden aan de leiding maar geen podium

42 dagen tot groen licht: 42 GP’s op de teller van Charles Leclerc