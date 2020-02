38 dagen tot groen licht: Alfa Romeo’s terugkeer met de C38

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Alfa Romeo dat zijn terugkeer in de F1 maakt met de C38.



Alfa Romeo maakt in 2019 na 34 jaar afwezigheid zijn terugkeer als team in de Formule 1. Nadat het Italiaanse merk een jaar eerder al titelsponsor werd van Sauber, keert Alfa Romeo begin 2019 terug naar de sport als volwaardig team.

Sauber: 'Hebben tot en met 2021 contract met Alfa Romeo'

Het verhaal van Alfa Romeo in de Formule 1 begint op hetzelfde moment als het wereldkampioenschap F1. In 1950, het eerste wereldkampioenschap Formule 1, behaalt het Italiaanse team meteen het hoogst haalbare. Dankzij landgenoot Nino Farina slepen de Italianen de titel in de wacht. Een jaar later herhaalt het team die prestatie, dit keer is het Juan Manuel Fangio die wereldkampioen wordt. Na 1951 stappen de Italianen uit de Formule 1.

In 1979 maakt Alfa Romeo een eerste terugkeer in de koningsklasse. Zes jaar lang is Alfa actief in de F1. Het behaalt geen grote successen maar scoort wel twee poleposities. Eind 1985 trekt de Italiaanse autobouwer opnieuw de stekker uit het F1-project.

Het duurt tot vorig jaar voordat we de Alfa opnieuw als team op de grid zien. In 2019 maakt Alfa Romeo met Kimi Raïkkönen en Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo C38 zijn terugkeer op de grid. Dit jaar treedt Alfa, met de C39, opnieuw aan met de Fin en de Italiaan.

